Ahold Delhaize: acquisition de l'enseigne Profi en Roumanie

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce l'acquisition, auprès de MidEuropa, du distributeur alimentaire Profi Rom Food SRL, exploitant 1654 magasins en Roumanie et représentant un chiffre d'affaires annuel de 2,5 milliards d'euros.



Cette acquisition offre une proposition client complémentaire à la grande marque locale d'Ahold Delhaize, Mega Image, en Roumanie, 'marché attractif qui connaît une croissance continue du pouvoir d'achat, grâce à des fondamentaux économiques solides'.



Le groupe belgo-néerlandais versera une valeur d'entreprise d'environ 1,3 milliard d'euros pour cette transaction, qui devrait être conclue en 2024 après la satisfaction des conditions habituelles, y compris l'autorisation réglementaire.





