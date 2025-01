Ahold Delhaize: a finalisé l'acquisition de Profi information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce la finalisation de l'acquisition du détaillant roumain Profi Rom Food (Profi) auprès de MidEuropa pour un montant d'environ 1,3 milliard d'euros de valeur d'entreprise.



Cette acquisition double la présence commerciale d'Ahold Delhaize en Roumanie, qui exploite actuellement près de 1 000 magasins sous l'enseigne Mega Image.



Frans Muller, Président et CEO d'Ahold Delhaize : ' L'acquisition de Profi renforce notre engagement à fournir aux clients roumains une gamme large et diversifiée de produits et services de haute qualité.'



Claude Sarrailh, CEO Ahold Delhaize Europe & Indonesia : ' Profi est une marque puissante, avec de fortes perspectives de croissance, qui offre une proposition unique aux clients en Roumanie, avec son vaste réseau de magasins et son assortiment local. '





