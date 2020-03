AGROGENERATION : NOMINATION DE SERGIY BULAVIN AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL

Paris, le 31 mars 2020

AgroGeneration, producteur ukrainien de céréales et oléagineux, annonce la nomination de Sergiy Bulavin, en tant que nouveau directeur général, avec effet immédiat, en remplacement de John Shmorhun qui a démissionné de ses fonctions de directeur général. Il conserve toutefois sa fonction d'administrateur.

« Le Conseil d'Administration remercie John Shmorhun pour son travail et son implication envers AgroGeneration depuis la fusion avec Harmelia en 2013 et lui souhaite le meilleur succès dans ses projets futurs. » a déclaré Michael Bleyzer, Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Sergiy Bulavin, actuel Directeur général délégué d'AgroGeneration, en tant que Directeur général à compter du 31 mars 2020.

Sergiy Bulavin a démarré sa carrière chez Sigma Bleyzer en 1995 (fonds d'investissement américain et actuel actionnaire majoritaire d'AgroGeneration) où il a occupé notamment différentes fonctions opérationnelles et de direction sur plusieurs pays d'Europe de l'Est (Ukraine, Bulgarie, Roumanie et Kazakhstan) et où il est aujourd'hui Vice-Président dédié au projet agricole en Ukraine. En 2010, il rejoint la société Harmelia en tant que Premier Vice-président Exécutif et devient, après la fusion avec AgroGeneration en 2013, Directeur général délégué d'AgroGeneration.

Sergiy Bulavin est titulaire d'un PhD en Commerce et Administration et d'un MBA.

« Je suis fier de ma nomination au poste de Directeur Général. Je connais parfaitement le Groupe et je mettrai au service d'AgroGeneration toute mon expérience et mon investissement personnel pour permettre à la Société de répondre aux nombreux défis qu'elle a à relever notamment sur le plan de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle. » a déclaré Sergiy Bulavin, nouveau Directeur Général d'AgroGeneration.

En parallèle, AgroGeneration informe le marché que, dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au COVID-19, toutes les fermes en Ukraine restent pleinement opérationnelles. Le Groupe a mis en place toutes les mesures de distanciation nécessaires pour préserver la sécurité du personnel. Jusqu'à présent, la Société n'a pas rencontré de difficultés majeures concernant la logistique et les exportations mais s'attend à de nouveaux défis prochainement. La société tiendra informée le marché de tout impact significatif sur son activité et prendra les mesures utiles pour préserver sa situation financière. Le nombre de foyers infectieux augmentant en Ukraine, des mesures additionnelles pourraient s'avérer nécessaires.

