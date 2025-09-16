AGRIPOWER : Webinaire à destination des actionnaires et investisseurs individuels le 24 septembre 2025 à 18h00

Agripower France (« Agripower ») organise le mercredi 24 septembre 2025 à 18h00, à l'occasion de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un maximum de 8 M€ en cours [1] , une visioconférence à destination de ses actionnaires et des investisseurs individuels.

Guillaume Labarrière, Président Directeur Général, et Damien Poirier-Coutansais, Directeur Général Délégué et Directeur Administratif et Financier, présenteront le Groupe, sa stratégie issue de la transformation de ses derniers mois ainsi que ses perspectives .

Les dirigeants répondront ensuite aux questions posées via le formulaire d'inscription.

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, pouvant aller jusqu'à des prises de participations capitalistiques.

En 2024-2025, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires économique de 4,4 millions d'euros.

