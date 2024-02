AGRIPOWER : Un premier semestre 2023-2024 de transition

La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, fait un point sur les principaux faits marquants du semestre.

Pour rappel, le Groupe Agripower est confronté depuis le début de l'année 2023 à un net ralentissement de son activité en grande partie due à la dégradation des conditions de marché, l'inflation sur les coûts des matières et d'installation et la hausse des taux pesant fortement sur la rentabilité prévisionnelle des projets. De nombreux projets ont ainsi été reportés, décalés ou abandonnés et les cycles des décisions sur des nouveaux projets ont tendance à s'allonger surtout sur les projets de méthanisation à la ferme (méthanisation individuelle).

Pour répondre à ces nouveaux défis et relancer l'activité, le Groupe s'est doté d'une nouvelle Gouvernance avec notamment l'arrivée d'un nouveau Directeur Général, M. Guillaume Labarrière qui a rejoint le Groupe début novembre 2023. Le Groupe communique ainsi sur les principaux faits marquants du 1 er semestre 2023-2024 et sur les premières décisions prises.

Elles sont toutes guidées par l'objectif du retour à la rentabilité et la croissance et concernent les points suivants :

Réorganisation de l'offre

Revalorisation de projets signés déjà en cours

Recentrage de la stratégie commerciale

Revue drastique du carnet de commandes

Réduction du point d'équilibre financier

FINALISATION DE LA REORGANISATION DE L'OFFRE ET DE LA SUPPLY CHAIN ASSOCIEE

Le Groupe a dû se réorganiser après la rupture des relations avec son fournisseur historique sur la méthanisation à la ferme intervenue en mars 2022. Deux technologies avec une chaîne logistique structurée sont aujourd'hui proposées aux agriculteurs : l'une en matériaux inox avec le partenaire historique de la grande méthanisation en injection biométhane et l'autre en acier vitrifié avec un partenaire asiatique, dont une première installation a été mise en service avec succès fin 2023.

Le Groupe a mis en place également un « double sourcing » pour la fourniture des modules de cogénération accolés aux unités de méthanisation à la ferme.

Sur la grande méthanisation, le Groupe est en train de consolider son partenariat exclusif avec son fournisseur historique Weltec , avec l'ambition d'étendre les domaines d'intervention d'Agripower à toutes les phases d'un projet (études, construction et prestations de services à la maintenance premium), que celui-ci soit développé conjointement ou par Weltec de manière indépendante.

PRISE DE COMMANDES DE 2,5 M€ AU 1 ER SEMESTRE DONT 0,5 M€ DE REVALORISATION

Sur la méthanisation à la ferme , dans un marché atone, 6 signatures de projets ont été enregistrées au cours du premier semestre pour un montant cumulé de 2,0 M€. Les négociations sur la revalorisation des contrats du carnet de commandes pour tenir compte de l'inflation se sont poursuivies à hauteur de + 0,3 M€ .

Sur la grande méthanisation , le Groupe a franchi de nouvelles étapes sur le développement d'un projet dans l'Ouest de la France, dont le montant dans le carnet de commandes est porté désormais à 3,0 M€ (+0,2 M€ vs 30 juin 2023). Les travaux vont débuter en avril 2024 avec quelques mois de retard.

Au final la prise de commandes du premier semestre 2023-2024 ressort à 2,5 M€ (à comparer à 7,5 M€ au premier semestre 2022-2023 et 1,7 M€ au second semestre 2022-2023).

RECENTRAGE DE LA STRATEGIE COMMERCIALE ET CARNET DE COMMANDES EN COURS DE REVISION

Le Groupe a pris la décision de recentrer son activité sur la France et de mettre un terme à ses actions de développement à l'international, aux retours sur investissements trop incertains. Agripower France a décidé notamment de sortir d'un projet en Afrique qui figurait à hauteur de 3,8 M€ dans le carnet de commandes au 30 juin 2023.

La nouvelle Direction Générale a initié une revue drastique du carnet de commandes, avec notamment des échanges avec chaque donneur d'ordre de projets de méthanisation à la ferme sur leur capacité à les maintenir compte tenu du contexte économique. Il est anticipé que ce travail de rationalisation conduise à une révision à la baisse du carnet de commande de l'ordre de 30% à 40% par rapport au 30 juin 2023 (incluant l'arrêt du projet à l'international), qui sera annoncé fin mars lors de la publication des comptes semestriels.

REDUCTION EN COURS DU POINT D'EQUILIBRE OPERATIONNEL ET GESTION DE LA TRESORERIE

Le Groupe a livré sur le semestre 4 unités de méthanisation, 1 en grande méthanisation et 3 en méthanisation à la ferme. 21 étaient en cours d'installation ou de finition au 31 décembre 2023.

Malgré cette activité, le chiffre d'affaires du premier semestre sera encore faible et ne permettra pas de couvrir les dépenses opérationnelles . Les mesures d'adaptation au contexte porteront plein effet au second semestre, les effectifs étant passés de 28 personnes au 30 juin 2023 à 19 personnes au 31 décembre 2023. Le Groupe finalise également l'implémentation de son logiciel ERP, pour un meilleur suivi des projets et des gains de productivité.

La trésorerie nette au 31 décembre 2023 ressort à 3,4 M€ (vs 4,9 M€ au 30 juin 2023) permettant au Groupe de poursuivre son redressement dans de bonnes conditions. Le Groupe travaille aussi en parallèle la réduction progressive de son Besoin en Fonds de Roulement, notamment en réduisant la durée de portage des matériaux sur les projets.

PERSPECTIVES : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ENGAGEE

Après cette année calendaire 2023 difficile, Agripower a entamé 2024, sous l'égide d'une nouvelle Direction Générale, avec une organisation plus resserrée et efficiente pour porter son redressement et bénéficier ainsi pleinement de la relance du marché de la méthanisation en France.

Le responsable du développement international a été affecté au développement commercial de la grande méthanisation essentiellement en injection biométhane (méthanisation collective) en France, segment qui bénéficie de la publication depuis juin 2023 d'un décret de soutien à la filière, avec notamment une hausse des prix de rachats et un allégement des contraintes réglementaires. Cela a permis de relancer plusieurs projets déjà identifiés.

Agripower a ainsi signé en janvier 2024 un marché d'ingénierie, première étape d'un nouveau projet de grande méthanisation en injection biométhane dans le Sud-Ouest, qui contribuerait au chiffre d'affaires pour plus de 3 M€ sur les 2 prochains exercices . Ce projet renforcerait la visibilité du Groupe dans cette région à fort potentiel, notamment auprès des bureaux d'étude. D'autres projets sont aujourd'hui en cours de discussions. Le second semestre sera également marqué par le début des travaux de l'unité d'une valeur de 3 M€ dans l'Ouest de la France.

Le développement du pôle méthanisation à la ferme est toujours mené par une équipe dédiée, plus réduite compte tenu du contexte. Le Groupe a participé à plusieurs salons à Clermont-Ferrand, Rennes, Niort et Nantes en janvier ce qui a permis de confirmer l'intérêt pour les solutions, en sus des actions commerciales menées avec les coopératives agricoles. Les mesures de soutien à la méthanisation à la ferme (cogénération) sont toujours en cours de discussion au niveau ministériel.

Agripower accélère également son développement autour des prestations récurrentes de maintenance et de SAV avec le développement d'une offre complète et premium. Elle va intégrer de nouvelles technologies comme l'hypervision à distance en temps réel pour l'opérateur (mobilité interactive par lunette connectée) et des prestations d'astreinte à terme. Dans ce cadre, le Groupe a mis en place une approche LEAN pour optimiser la gestion logistique des pièces détachées en alliant haute disponibilité et maîtrise des coûts. Cette offre est notamment destinée à accompagner l'exploitation des installations réalisées par l'alliance Agripower / Weltec (8 unités), par Weltec avec d'anciens partenaires (15 unités), mais elle sera aussi proposée à des unités réalisées par des tiers. L'attente des clients est en effet forte aussi bien en grande méthanisation à injection méthane qu'en méthanisation à la ferme. Les équipes sont en cours de renforcement et seront dimensionnées au fur et à mesure des contrats signés.

Agripower entend ainsi recueillir progressivement les fruits de sa nouvelle dynamique et d'un modèle économique orienté vers plus de récurrence afin de s'ancrer dans une trajectoire de développement durable. Agripower entend jouer un rôle de référence dans la poursuite du développement de la méthanisation en France en rapport avec les objectifs nationaux de transition énergétique.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2023-2024 – 28 mars 2024

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec 88 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 millions d'euros.

