AGRIPOWER : Résultats annuels 2022-2023

Chiffre d'affaires de 6,0 M€

Résultat net de -2,25 M€

Trésorerie disponible de 8,1 M€ au 30 juin 2023

Carnet de commandes de 31,8 M€ au 30 juin 2023

La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce aujourd'hui ses résultats de l'exercice 2022-2023 arrêté le 30 juin 2023.

Les états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Agripower le 18 octobre 2023 et les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées par le commissaire aux comptes. Le rapport annuel, incluant les comptes au 30 juin 2023, sera disponible le 20 octobre 2023 dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet de la Société www.agripower-france.com.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ANNUELS 2022-2023

En milliers d'euros 2022-2023

12 mois 2021-2022

12 mois Chiffre d'affaires 5 972 10 371 Produits d'exploitation 6 197 10 619 Charges d'exploitation (8 213) (10 412) Dont Achat net de marchandises (1 018) (660) Dont Autres achats et charges externes (5 110) (8 230) Dont Charges de personnel (2 032) (1 478) Dont autres charges (53) (44) EBITDA [1] (2 017) 187 Dotations aux amortissements et provisions (311) (28) Résultat d'exploitation (2 328) 179 Résultat financier (10) 7 Résultat courant avant impôt (2 338) 186 Résultat exceptionnel 3 (28) IS 85 202 Résultat net (2 250) 360

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2022-2023 : 6,0 M€

Sur l'exercice 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 M€, en recul de -4,4 M€ par rapport à l'exercice 2021-2022. Cette évolution s'explique par le report ou le décalage de nombreux projets en raison de l'impact de l'inflation des coûts des matériaux et de la hausse des taux sur la rentabilité prévisionnelle des projets.

L'activité de méthanisation individuelle [2] a contribué pour 2,9 M€ (vs 5,2 M€ sur l'exercice précédent) avec 4 unités installées sur l'exercice et 17 en cours d'installation. L'activité de méthanisation collective génère un chiffre d'affaires de 1,9 M€ (vs 4,4 M€ sur l'exercice précédent) provenant de la mise en service d'une unité de méthanisation de type agricole au premier semestre.

Le chiffre d'affaires des services associés (consommables, maintenance, SAV) poursuit en revanche sa forte progression et ressort à 1,2 M€ (vs 0,8 M€ sur l'exercice précédent) avec le développement du parc installé (88 unités au 30 juin 2023).

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE IMPACTÉE PAR LE MANQUE D'ACTIVITÉ

Le ralentissement brutal de l'activité pèse mécaniquement sur la rentabilité du Groupe qui s'était structuré pour poursuivre son développement avec un effectif qui est passé de 18 collaborateurs au début de l'exercice à 28 au 30 juin 2023. Les charges de personnel augmentent ainsi de 0,6 M€ sur l'exercice.

De plus, l'inflation constatée sur les coûts des matériaux et les changements de certains fournisseurs ont rogné la rentabilité intrinsèque des projets en cours d'installation ou livrés en méthanisation individuelle. Le Groupe a d'ailleurs provisionné dans ses comptes une perte à terminaison de 0,2 M€.

Le Groupe a initié dès le second semestre des mesures de réductions de coûts, notamment au niveau des charges externes.

Compte tenu de ces éléments, l'EBITDA ressort à -2,0 M€, en ligne avec l'atterrissage annoncé fin septembre 2023, et le résultat d'exploitation à -2,3 M€. Après prise en compte du résultat financier (+ 3 K€) et du Crédit Impôt Innovation pour 85 K€, le résultat net ressort à -2,25 M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE AVEC 8,1 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Au 30 juin 2023, les capitaux propres s'élèvent à 11,8 M€ et la trésorerie disponible s'établit à 8,1 M€.

La consommation de trésorerie liée à l'activité et aux investissements s'est élevée à 4,0 M€ sur l'exercice, intégrant une marge brute d'autofinancement de -1,9 M€, une hausse du besoin de fonds de roulement pour 1,3 M€ et des investissements pour 0,8 M€ (dont 0,2 M€ de R&D, 0,3 M€ de matériels de travaux et 0,3 M€ d'avances de fonds dans des projets dans le cadre de l'offre Agripower Partner - 3 projets lancés à date sur 17 signés).

La dette financière brute est de 3,3 M€, composée de 3,0 M€ de financement (prêt vert) obtenu auprès de BPI France pour le développement de l'offre Agripower Partner et d'un reliquat de dettes obligataires pour 0,1 M€. Par ailleurs, le Groupe a obtenu divers financements d'aides au développement pour 0,2 M€ durant l'exercice.

La trésorerie nette ressort ainsi à 4,8 M€ au 30 juin 2023 permettant à Agripower de mener une relance progressive de son activité.

CARNET DE COMMANDES A 31,8 M€ (+5%)

Sur l'exercice 2022-2023, Agripower a enregistré une prise de commandes à 9,2 M€ (contre 21,3 M€ en 2021-2022 et 7,7 M€ en 2020-2021), composé de 28 nouveaux projets (dont 27 unités de méthanisation individuelle et 1 unité en collectif).

Au 30 juin 2023 et après la revue annuelle des contrats signés [3] , sur les 111 projets toujours actifs, 18 unités de méthanisation sont en cours d'installation (dont 17 unités individuelles et 1 unité collective) et 93 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie.

La Société dispose ainsi au 30 juin d'un carnet de commandes d'une valeur 31,8 M€ [4] . Ce montant prend en compte la réévaluation pour 2,0 M€ de contrats pour répercuter l'inflation sur les prix de ventes. Ces renégociations concernent au 30 juin 2023 plus de 40% du carnet de commandes.

Pour rappel, le carnet de commandes n'intègre pas les revenus récurrents issus des services associés qui ont représenté 1,2 M€ en 2022-2023.

PERSPECTIVES

Le Groupe a mis en place une nouvelle Gouvernance (cf communiqué du 5 octobre 2023) dissociant les fonctions de Président et de Directeur Général. Cette décision vise à initier une nouvelle dynamique managériale après un exercice difficile dans un contexte exigeant.

Le Groupe s'attache notamment depuis le début de l'exercice 2023-2024 à poursuivre l'adaptation de ses coûts afin de préserver sa trésorerie. Les effectifs ont été ramenés à 21 collaborateurs à date (vs 28 au 30 juin 2023).

Cette évolution des effectifs porte essentiellement sur la force commerciale, en phase avec l'atonie toujours présente sur les projets de méthanisation individuelle et dans l'attente de mesures de soutien sur les prix de rachat actuellement à l'étude. Les négociations sur la revalorisation de l'ensemble des contrats du carnet de commandes pour tenir compte de l'inflation se poursuivent.

Sur la méthanisation collective par injection de biométhane, les mesures gouvernementales de soutien publiées par arrêté ministériel du 10 juin 2023 (revalorisation des tarifs de rachat du biométhane pouvant aller jusqu'à +12%), permettent la relance progressive de projets. Agripower confirme ainsi le démarrage attendu des travaux d'une unité collective d'un montant de près de 2,8 M€ début 2024.

Agripower continuera également de s'appuyer sur le développement des services associés de maintenance et SAV, vecteurs de récurrence et de marges additionnelles.

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec 88 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 millions d'euros.

[1] EBITDA : Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements et provisions

[2] La méthanisation individuelle désigne les solutions par voie liquide (35kWe et 50kWe) et par voie sèche (40kWe et 80kWe).

[3] Cette revue consiste à déterminer, parmi les contrats signés, ceux qui sont considérés comme actifs et ceux considérés comme inactifs ou caducs.

[4] Sur la base des projets signés actifs au 30 juin 2023.