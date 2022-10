AGRIPOWER : Résultats annuels 2021-2022 en progression

Chiffre d'affaires 2021-2022 à 10,4 M€, forte accélération de l'activité au second semestre ;

Marge brute en progression de 31,3% à 2,4 M€ ;

Résultat net en progression à 0,4 M€ ;

Trésorerie disponible de 12,1 M€ au 30 juin 2022 ;

Bonne visibilité sur la croissance.

La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2022.

Les états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Agripower le 12 octobre 2022 et les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées par le commissaire aux comptes. Le rapport annuel, incluant les comptes au 30 juin 2022, sera disponible le 14 octobre dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet de la Société www.agripower-france.com .

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2021-2022

En milliers d'euros 2021-2022 2020-2021 Chiffre d'affaires 10 371 8 443 Évolution du CA +23% +10% Marge brute sur coûts directs [1] 2 361 1 797 Taux de marge brute 22,8% 21,3% Résultat d'exploitation 179 101 Résultat financier 7 (34) Résultat courant avant impôt 186 67 Résultat exceptionnel (28) - IS [2] 202 - Résultat net 360 67

CROISSANCE DE 23% DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2021-2022 À 10,4 M€

Après un premier semestre (juin à décembre 2021) en progression de 3% par rapport au premier semestre 2020-2021, Agripower a accéléré sa croissance au second semestre avec un chiffre d'affaires de 6,4 M€ en hausse de 39,4% porté par une stratégie commerciale proactive sur ses trois segments d'activité.

Cette performance a permis de porter le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 à 10,4 M€, soit une hausse de 23% par rapport à l'exercice précédent. L'activité de méthanisation individuelle [3] a enregistré un chiffre d'affaires de 5,2 M€, en croissance de 10,6% par rapport à l'exercice 2020-2021. Sur la méthanisation collective, le chiffre d'affaires s'est affiché en nette progression de 36,9% (4,4 M€ contre 3,2 M€ en 2020-2021). Enfin, le chiffre d'affaires récurrent des services associés (consommables, maintenance, SAV) a progressé de 45% pour s'établir à 0,8 M€.

Au cours de l'exercice 2021-2022, Agripower a livré 16 unités individuelles et 3 unités collectives. Au 30 juin 2022, et après la revue annuelle des contrats signés, sur 107 projets signés actifs [4] , 6 unités de méthanisation sont en cours d'installation (3 unités collectives et 3 unités individuelles) et 101 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie.

TAUX DE MARGE BRUTE EN HAUSSE À 22,8%

Sur l'exercice 2021-2022, Agripower a généré une marge brute sur coûts directs de 2 361 k€, soit 22,8% du chiffre d'affaires (21,3 % sur l'exercice 2020-2021), une hausse qui s'explique principalement par la montée dans la chaine de valeur et l'augmentation de la part des projets en méthanisation collective dans le total annuel des projets signés.

Les charges de personnel progressent significativement avec le renforcement stratégique des équipes réalisé sur l'exercice afin d'accompagner et d'assurer la croissance future attendue notamment avec les nouvelles offres et l'activité liée aux services associés (consommables, maintenance, SAV). Au 30 juin 2022, l'effectif d'Agripower était de 20 collaborateurs.

Grâce à cette augmentation maîtrisée des charges opérationnelles, le résultat d'exploitation s'établit à 179 k€ contre 101 k€ au titre de l'exercice précédent.

Après prise en compte du Crédit Impôt Innovation pour 202 k€, le résultat net est en progression à 360 k€ contre 67 k€ sur l'exercice précédent.

12,1 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Au 30 juin 2022, les capitaux propres s'élèvent à 14,1 M€ et la trésorerie disponible s'établit à 12,1 M€.

La dette financière brute est de 3,3 M€ constituée pour 0,3 M€ du reliquat de la dette obligataire et pour 3,0 M€ du financement (prêt vert) obtenu auprès de BPI France pour le développement de l'offre Agripower Partner. Pour rappel, la société a remboursé au début de l'exercice le PGE souscrit en 2020 d'un montant de 1,5 M€.

À fin juin 2022, Agripower affiche une solide assise financière lui permettant de poursuivre sereinement sa stratégie dynamique de croissance.

FORTE HAUSSE DES PRISES DE COMMANDE À 21,3 M€ ET CARNET DE COMMANDES ÉLEVÉ À 30,2 M€ AU 30 JUIN 2022

L'activité commerciale d'Agripower a été, sur l'exercice 2021-2022, très dynamique. La prise de commandes a totalisé 54 nouveaux projets répartis entre 51 unités individuelles et 3 unités collectives dont une première à l'international pour un montant global de 21,3 M€ contre 7,7 M€ sur l'exercice 2020-2021.

Agripower recueille ainsi les premiers fruits de sa stratégie commerciale proactive marquée par le renforcement de ses équipes sur le terrain et l'élargissement de son offre illustrée, à la fois, par le succès de l'offre innovante de co-exploitation Agripower Partner (déjà 13 projets signés) et par URBANPOWER ® , solution innovante de micro-méthanisation individuelle pour les industriels agroalimentaires avec une première vente réalisée au cours du second semestre de l'exercice.

Agripower a également développé avec succès son offre de méthanisation « par voie sèche » lancée en juin 2021 très recherchée par les agriculteurs et coopératives agricoles.

Au 30 juin 2022, la Société disposait ainsi d'un carnet de commandes élevé de 30,2 M€ [5] , à réaliser d'ici fin 2023, soit près de 3 fois le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé.

UNE FORTE VISIBILITÉ ET DES OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE CONFIRMÉS DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ PORTEUR

Agripower évolue dans un environnement porteur bénéficiant de fortes incitations économiques et politiques ainsi que de la confiance forte des agriculteurs et des coopératives agricoles. Doté d'une solide assise financière et d'une équipe renforcée (26 collaborateurs au 30 septembre 2022), avec une force commerciale qui couvre désormais la quasi-totalité du territoire, Agripower entend encore accélérer sa stratégie de croissance ambitieuse et de création de valeur, en s'appuyant sur son modèle d'intégrateur « ensemblier » et ses nouvelles offres.

La forte visibilité du carnet de commandes permet ainsi d'anticiper une accélération de la croissance rentable sur ce nouvel exercice avec de nombreuses installations à réaliser sur l'exercice.

La dynamique commerciale sur la signature de nouveaux projets reste également très bien orientée en France depuis le début de l'exercice dans la continuité de l'exercice précédent et permettra de renforcer le carnet de commandes. Agripower dispose également de belles perspectives de développement à moyen terme dans les pays limitrophes mais également à l'international sous équipés en méthanisation individuelle.

Le management d'Agripower affirme ainsi sa confiance dans les effets vertueux de sa stratégie à moyen terme et réitère ainsi son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2024 et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France.

[1] Chiffre d'affaires minoré des charges directement imputables à la réalisation des chantiers

[2] Crédit d'Impôt Innovation (CII) au titre de l'exercice 2021-2022 d'un montant de 202 k€

[ 3 ] La méthanisation individuelle désigne les solutions par voie liquide (> 50kWe) et par voie sèche (< 80kWe)

[4] Cette revue consiste à déterminer, parmi les contrats signés, ceux qui sont considérés comme actifs et ceux considérés comme non actifs

[5] Sur la base des projets signés actifs au 30 juin 2022

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 82 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2021-2022, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros.

