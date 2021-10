AGRIPOWER : Résultats annuels 2020-2021 à l'équilibre

14 octobre 2021

Chiffre d'affaires 2020-2021 à 8,4 M€, en croissance de 10% avec un net rebond de l'activité au second semestre ;

Marge brute en progression de 20% à 1,8 M€, portée par la signature de 2 unités de methanisation collective sur l'exercice ;

Résultat net positif ;

Trésorerie disponible de 14,4 M€ au 30 juin 2021.



La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2021.

Les états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Agripower le 14 octobre 2021 et les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées par le commissaire aux comptes. Le rapport annuel, incluant les comptes au 30 juin 2021, sera disponible le 15 octobre après bourse dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet de la Société www.agripower-france.com.



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020-2021

En milliers d'euros 2020-2021 2019-2020 Chiffre d'affaires 8 443 7 701 Évolution du CA +10% +7% Marge brute sur coûts directs[1] 1 797 1 499 Taux de marge brute 21,3% 19,5% Résultat d'exploitation 101 138 Résultat financier (34) (120) Résultat courant avant impôt 67 18 Résultat exceptionnel - 19 IS - - Résultat net 67 37



CHIFFRE D'AFFAIRES 2020-2021 À 8,4 M€, EN CROISSANCE DE 10% AVEC UN NET REBOND DE L'ACTIVITÉ AU SECOND SEMESTRE

Après un premier semestre (juin à décembre 2020) négativement impacté par la crise sanitaire, Agripower a observé, comme anticipé, un net redressement de son activité au second semestre et réalise, sur cette période, un chiffre d'affaires de 4,5 M€, soit une croissance de +80% par rapport au second semestre 2019-2020,

Au cours de l'exercice 2020-2021, Agripower a livré 20 unités individuelles, en progression par rapport à 2019-2020 (1 unité collective et 14 unités individuelles). Au 30 juin 2021, et après la revue annuelle des contrats signés, sur 82 projets signés actifs[2], 23 unités de méthanisation sont en cours d'installation (5 unités collectives et 18 unités individuelles) et 59 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie.



MARGE BRUTE EN HAUSSE DE 20% A 1,8 M€ ET STABILITÉ DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Sur l'exercice 2020-2021, Agripower a généré une marge brute sur coûts directs de 1 797 k€, soit 21,3% du chiffre d'affaires (19,5 % sur l'exercice 2019-2020).

L'évolution du taux de marge s'explique principalement par un plus grand volume de projets signés, notamment en méthanisation collective sur l'exercice.

Sur l'exercice, Agripower a poursuivi les investissements de croissance prévus dans le cadre du plan de développement. A ce titre, la Société a accéléré la structuration des équipes, avec l'arrivée d'André Leblancs en qualité de Directeur Général, et renforcé ses équipes commerciales et marketing (recrutement de 5 talents depuis le 1er juillet 2020). A date, l'effectif d'Agripower compte 17 collaborateurs. En prenant en compte cette augmentation maîtrisée des charges opérationnelles, le résultat opérationnel est stable sur l'exercice à 101 k€, contre 138 k€ au titre de l'exercice précédent.

Le résultat net reste également bénéficiaire et s'établit à 67 k€.



14,4 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Le 31 mars dernier, Agripower France a réalisé une augmentation de capital de 10,0 M€ sur le marché Euronext Growth® Paris, qui rencontrait un très vif succès auprès d'investisseurs institutionnels français et étrangers. Avec cette opération, Agripower a très significativement consolidé sa structure financière et dispose aujourd'hui des moyens adéquats pour sa stratégie de développement, avec notamment le soutien financier que la Société souhaite proposer prochainement aux porteurs de projet de méthanisation individuelle.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres s'élèvent à 13,7 M€ et la trésorerie disponible s'établit à 14,4 M€, comparée à une dette financière de 2,0 M€.



MONTANT DES PRISES DE COMMANDE EN HAUSSE DE 23% À 7,7 M€ ET MAINTIEN DU CARNET DE COMMANDES À UN NIVEAU ÉLEVÉ : 25,6 M€ AU 30 JUIN 2021

L'activité commerciale, notamment sur les unités de méthanisation individuelles, retrouve progressivement son niveau d'avant crise avec la signature, sur l'exercice 2020-2021, de 21 nouveaux projets (dont 2 unités collectives et 19 unités de méthanisation individuelle) pour un montant global de 7,7 M€ (contre 6,3 M€ pour l'exercice 2019-2020).

Au 30 juin 2021, la Société disposait ainsi d'un carnet de commandes élevé de 25,6 M€[3], à réaliser d'ici fin 2023, soit plus de 3 fois le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé.



UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE À MOYEN TERME PORTÉE PAR DE NOUVELLES OFFRES

Idéalement positionné sur un marché dont l'essor est porté par la nécessité de la transition énergétique, Agripower dispose d'importants leviers de développement et de profitabilité à moyen terme.

Pour rappel, Agripower a lancé, en juin 2021, la commercialisation d'une nouvelle offre de méthanisation par voie sèche destinée à l'ensemble des exploitations agricoles d'élevage, produisant du fumier (bovins, caprins, porcins, équins…). La Société œuvre actuellement à l'élaboration contractuelle de ses solutions de financement, indispensables pour certains projets de méthanisation individuelle. Ces solutions seront commercialisées sur l'exercice 2021-2022, avec l'ambition de lever un frein majeur au déploiement des unités individuelles.

Disposant d'une solide assise financière et d'une force commerciale couvrant désormais l'ensemble du territoire, Agripower entend aujourd'hui accélérer la déclinaison opérationnelle de sa stratégie de croissance ambitieuse, autour de nouvelles offres (unité de méthanisation par voie sèche, solutions de financement), d'un modèle d'intégrateur « ensemblier » et d'une expansion géographique réussie en France mais également dans les pays limitrophes sous équipés en méthanisation individuelle.

Le management d'Agripower est confiant dans les effets vertueux de cette stratégie à moyen terme et réitère ainsi son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2024 et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France.



À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 63 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2020-2021, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 millions d'euros.

[1] Chiffre d'affaires minoré des charges directement imputables à la réalisation des chantiers

[2] Cette revue consiste à déterminer, parmi les contrats signés, ceux qui sont considérés comme actifs et ceux considérés comme non actifs. Au 30 juin 2021, aucun projet supplémentaire n'a été considéré comme non-actif (15 projets classés non-actifs lors de la revue au 31 décembre 2020).

[3] Sur la base des projets signés actifs au 30 juin 2021.

