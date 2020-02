AGRIPOWER : Lancement d'une nouvelle unité collective de méthanisation par Agripower en Loire-Atlantique

10 Février 2020



La société Agripower France, acteur leader de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce la mise en exploitation d'une nouvelle unité collective de méthanisation à Chateaubriant, en Loire-Atlantique (44).

Agripower France est un intégrateur de solutions de méthanisation de deux types : d'une part les produits de méthanisation individuelle à destination des exploitations agricoles de tailles intermédiaires, et d'autre part les solutions de méthanisation collective, pour les collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire).

En 2019 a été initié le chantier d'une nouvelle unité collective de méthanisation, pour le compte d'un groupement d'agriculteurs, située à Chateaubriant en Loire-Atlantique. Cette unité, dont le test de performance s'est achevé le 31 janvier 2020 avec une production supérieure aux estimations initiales, a une puissance installée de 250 kWel. Cette installation collective est la 6ème mise en service par Agripower depuis la création de la société en 2012, les 5 premières installations étant toujours en service avec de hautes performances de rendement énergétique.

Marqueur de la capacité d'Agripower à se poser en leader technologique sur ce secteur en plein essor, de cette nouvelle installation, comprenant un digesteur de 25 mètres de diamètre, a pour spécificité d'offrir la possibilité d'incorporer 14 000 tonnes par an d'intrants réputés complexes, à savoir du fumier de bovins et de caprins, grâce à un système spécifique innovant. Cette unité est également équipée d'un co-générateur de nouvelle génération à rendement électrique très élevé, à 42.5%. La chaleur résiduelle est également redistribuée afin de chauffer un bâtiment d'élevage à proximité de l'unité, permettant la complète utilisation des ressources qu'offre la méthanisation.



Eric Lecoq, Président-directeur général d'Agripower France commente : « Nous sommes très heureux d'annoncer la livraison de la première unité collective de méthanisation depuis notre introduction en Bourse en novembre 2019. Cette unité témoigne à nouveau de notre capacité à répondre efficacement aux demandes complexes de nos clients, tout en garantissant l'utilisation optimale et la sécurité de leur installation.

Nous sommes plus que jamais confiants dans le potentiel de l'entreprise sur une filière en plein essor, portée par de nombreuses initiatives de soutien comme le récent lancement du fonds Eiffel Gaz Vert doté de 200 millions d'euros et visant à soutenir le développement de la méthanisation en France.»



Par ailleurs, Agripower poursuit sa conquête du marché des unités individuelles de méthanisation, segment de marché pour lequel la société est incontestablement leader en France avec plus de 50 unités installées à ce jour.



À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2018-2019, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros, en croissance de +44% par rapport à l'exercice 2017-2018.

