AGRIPOWER : Finalisation de la prise de participation dans le projet " Brownfield " dans la Meuse

Agripower France (« Agripower ») annonce avoir finalisé la prise de participation à hauteur de 40%, du capital social dans un projet « Brownfield » dans la Meuse annoncé en septembre dernier.

Ce projet concerne le développement et la modernisation d'une unité existante de méthanisation en cogénération (500 KW électriques) en exploitation depuis 2020 qui sera convertie en injection de biométhane.

Une fois transformée, l'unité affichera une capacité d'injection de 200 Nm³/h, pour un volume de traitement de plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an d'effluents agricoles, principalement fumier et CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique).

Agripower, via sa filiale Agripower Partner, prend une participation de 40 % au capital de la société porteuse du projet, et bénéficiera d'actions de préférence qui porteront le contrôle à 60 % des droits de vote pendant 15 ans à compter de la mise en service de l'unité.

Agripower a signé pour rappel dans le cadre de ce projet un marché de travaux de 3,5 M€ dans le cadre d'un investissement global de 4,8 M€. Les travaux débuteront comme annoncé initialement au cours de l'été 2026, avec une mise en service prévue au 1 er trimestre 2027. Le site sera connecté directement au réseau gazier GRDF dans le cadre d'un contrat CPB (certificat de production de biogaz).

Prochain communiqué financier :

Résultats semestriels 2025 -2026 – 26 mars 2026

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, pouvant aller jusqu'à des prises de participations capitalistiques.

En 2024-2025, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires économique de 4,4 millions d'euros.

