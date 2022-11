AGRIPOWER : Evolution de la Gouvernance : André Leblancs, Directeur Général, est nommé Président du Conseil d'Administration

L'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire d'Agripower France s'est réunie le 25 novembre 2022 au siège social, 9 bis rue de la Métallurgie, 44470 Carquefou.

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à l'exception de la dix-septième résolution 1 (en adéquation avec la recommandation du Conseil d'Administration). En matière de gouvernance, l'Assemblée a notamment renouvelé les mandats d'administrateurs de Eric Lecoq et de la société ECU. S.A.R.L, représentée par François Gerber pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra dans le courant de l'année 2025 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025.

A la suite de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration s'est réuni et a nommé, lors de cette séance, André Leblancs, Directeur Général, en tant que Président Directeur Général de la Société. Il succède à la présidence du Conseil d'Administration à Eric Lecoq, fondateur de la Société, qui reste administrateur de la Société et qui assurera des missions de conseils et de prestations de service auprès de la Société dans le cadre d'une convention réglementée.

Cette transition managériale s'inscrit dans la continuité des évolutions de gouvernance réalisées depuis 18 mois, avec d'une part, la nomination d'André Leblancs en tant que Directeur Général en avril 2021, puis en tant qu'administrateur en avril 2022, et la nomination de 2 administrateurs indépendants en avril 2022 ( cf communiqué du 4 avril 2022 ).

Cette nouvelle gouvernance vise à accompagner le Groupe dans sa phase d'expansion dynamique, à la fois en France et à l'international et aussi bien en méthanisation individuelle que collective. Agripower entend accélérer ainsi sa stratégie de croissance ambitieuse et de création de valeur au cours des prochaines années, en s'appuyant sur son modèle d'intégrateur « ensemblier » et ses nouvelles offres.

Eric Lecoq, fondateur et administrateur, déclare : « C'est le bon moment pour accélérer notre évolution managériale. C'est une décision murement réfléchie, prise en confiance et en proximité avec André Leblancs avec qui nous partageons la même vision stratégique. Depuis son arrivée, André pilote parfaitement la structuration et l'accélération commerciale de notre société et son profil est pleinement en adéquation avec nos futurs développements (International, Partner, Urban Power®, ...). Je suis très confiant dans la poursuite de notre forte croissance au cours des prochaines années. Je reste bien entendu engagé dans les décisions stratégiques en tant qu'administrateur ainsi que par ma position d'actionnaire de référence. »

André Leblancs, Président Directeur Général, déclare : « Je suis très fier de cette nomination en tant que Président Directeur Général et je remercie le Conseil d'administration, et particulièrement Eric Lecoq, de leur confiance. La feuille de route est claire et je suis convaincu que notre société, fort de sa trentaine de collaborateurs aujourd'hui, dispose de tous les atouts, pour s'imposer sur le marché en France et à l'international. Nous confirmons notre ambition de devenir un acteur majeur de la transition énergétique, tout en créant de la valeur. »

1 résolution autorisant une augmentation du capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L 225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

BIOGRAPHIE

André Leblancs dispose d'une expérience de près de 25 années dans la direction d'entreprises. Il a occupé les fonctions de Directeur Général pour un réseau national dans l'univers du bâtiment et du paysage, puis pour 5 filiales d'un acteur leader des énergies renouvelables. Il a également une expérience au sein d'un cabinet de conseil en stratégie, performance et organisation, de dimension européenne en tant que Principal Consulting Manager. Avant de rejoindre Agripower France en 2021, André Leblancs était Directeur Général du groupe d'un leader de la sécurisation des sites, où il a œuvré à la structuration des activités dans un contexte de très fort développement. André Leblancs est diplômé de l'EM LYON Business school, d'EPITECH et de l'INSEAD (Advanced Management Program Singapour).

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 82 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2021-2022, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros.

