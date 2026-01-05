 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AGRIPOWER : Déclaration relative au nombre total de droits de vote et d'actions au 31 décembre 2025
information fournie par Actusnews 05/01/2026 à 12:00

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers :

Date Nombre total d'actions Nombre de droits de vote théoriques
31/12/2025 12 032 726 12 043 413

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, pouvant aller jusqu'à des prises de participations capitalistiques.

En 2024-2025, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires économique de 4,4 millions d'euros.

RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE
ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch
agripower@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 70 		ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'Diaye
fndiaye@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 34

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mpyeYMppZpiXlXCdl8tpaWRll29hl5aZmmaYxpKblJeXmXBmyJlnmZyaZnJmnGlq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95744-agripower_ddv_31-decembre-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

AGRIPOWER
1,1000 EUR Euronext Paris +0,46%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les médecins de ville et cliniques débutent lundi un mouvement de grève qu'ils prédisent très suivi ( AFP / Charly TRIBALLEAU )
    Médecins libéraux: début d'une grève de dix jours prévue pour aller crescendo
    information fournie par AFP 05.01.2026 13:23 

    Vent debout contre des "politiques qui les piétinent", les médecins libéraux de ville et des cliniques débutent lundi une grève de dix jours qu'ils prédisent très suivie, prévue pour monter progressivement en puissance et aller vers une "fermeture totale" des blocs ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.01.2026 13:21 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des puces, secteur des cryptoactifs, changements de recommandation, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

  • Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, arrive au tribunal de Paris le 28 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Brigitte Macron: jusqu’à six mois de prison ferme pour ses cyberharceleurs
    information fournie par AFP 05.01.2026 13:19 

    "Une volonté de nuire": les cyberharceleurs de Brigitte Macron, accusés d'avoir diffusé ou relayé insultes et rumeurs liées à son genre et à son écart d'âge avec le président, ont été condamnés lundi à Paris à des peines allant jusqu’à six mois de prison ferme, ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank