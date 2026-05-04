AGRIPOWER : Déclaration relative au nombre total de droits de vote et d'actions au 30 avril 2026

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers :
|Date
|Nombre total d'actions
|Nombre de droits de vote théoriques
|30/04/2026
|12 107 127
|12 147 535
À PROPOS D'AGRIPOWER
Créé en 2012, Agripower France est un acteur français de la méthanisation, désormais positionné comme un développeur-investisseur dans le biométhane.
Agripower France développe, finance, construit et accompagne l'exploitation d'unités de production d'énergie renouvelable, principalement pour les secteurs agricole et agro-industriel. En s'appuyant sur une expertise intégrée, Agripower constitue progressivement un portefeuille d'actifs en propre afin de générer des revenus récurrents et de contribuer durablement à la transition énergétique.
Agripower vise à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 M€ en 2025-2026.
|RELATIONS INVESTISSEURS
|RELATIONS PRESSE
|
ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch
agripower@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 70
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ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'Diaye
fndiaye@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 34
- SECURITY MASTER Key : mmlqY5WZlGmbmJyeksdqmGOUl2eVm5SUaGmVk5NpaJmabW6VmGaTap2ZZnJplWpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98052-agripower_ddv_30-avril-2026.pdf
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