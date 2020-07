AGRIPOWER : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2020

9 JUILLET 2020



Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2020



Au titre du contrat de liquidité confié par AGRIPOWER à TSAF - Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2020 :

2 910 actions,

25 623,63 €.



Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié par le contrat de liquidité :



S1 2020 ACHAT VENTE Nombre d'actions 16 347 15 787 Nombre de transactions 75 74 Montant en capitaux 148 379,18 € 145 611,46 €



Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 450 actions et 27 623,35 € au 31/12/2019

50 000,00 € lors de la mise en œuvre du contrat le 20/11/2019



À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2018-2019, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros, en croissance de +44% par rapport à l'exercice 2017-2018.



Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date ACHAT VENTE Nombre Prix unitaire Capitaux

en € Nombre Prix unitaire Capitaux

en € 14/01/2020 82 9,8639 808,84 82 9,9800 818,36 15/01/2020 593 9,9302 5 888,61 593 9,9840 5 920,51 16/01/2020 100 10,0000 1 000,00 100 10,2000 1 020,00 21/01/2020 100 10,0500 1 005,00 100 10,1500 1 015,00 22/01/2020 520 9,8000 5 096,00 270 9,8144 2 649,89 23/01/2020 26 9,7200 252,72 126 9,7406 1 227,32 24/01/2020 249 9,5446 2 376,61 319 9,6379 3 074,49 27/01/2020 720 9,3531 6 734,23 0 0,00 28/01/2020 550 9,1000 5 005,00 550 9,2055 5 063,03 29/01/2020 1 231 9,0085 11 089,46 621 9,1730 5 696,43 30/01/2020 590 8,6000 5 074,00 201 8,7400 1 756,74 31/01/2020 127 8,7112 1 106,32 576 8,7659 5 049,16 03/02/2020 0 0,00 48 8,8067 422,72 04/02/2020 0 0,00 652 9,2195 6 011,11 05/02/2020 500 9,1600 4 580,00 300 9,1600 2 748,00 06/02/2020 600 8,9070 5 344,20 30 9,2400 277,20 07/02/2020 0 0,00 375 8,9427 3 353,51 10/02/2020 0 0,00 95 9,0396 858,76 11/02/2020 0 0,00 600 9,1693 5 501,58 12/02/2020 100 9,2984 929,84 100 9,3400 934,00 13/02/2020 0 0,00 13 9,3800 121,94 14/02/2020 13 9,2600 120,38 0 0,00 19/02/2020 41 9,3200 382,12 100 9,3600 936,00 20/02/2020 0 0,00 581 9,4901 5 513,75 24/02/2020 330 9,2501 3 052,53 0 0,00 25/02/2020 130 9,0185 1 172,41 120 9,1200 1 094,40 26/02/2020 402 8,9108 3 582,14 302 9,0914 2 745,60 27/02/2020 289 8,8608 2 560,77 59 8,9105 525,72 28/02/2020 590 8,6000 5 074,00 106 8,7000 922,20 02/03/2020 200 8,4000 1 680,00 500 8,5533 4 276,65 03/03/2020 436 9,1624 3 994,81 1 150 9,3690 10 774,35 04/03/2020 200 9,7429 1 948,58 200 9,9800 1 996,00 05/03/2020 267 9,3000 2 483,10 0 0,00 06/03/2020 1 419 8,8649 12 579,29 879 8,8800 7 805,52 09/03/2020 150 8,2000 1 230,00 0 0,00 10/03/2020 0 0,00 752 8,6202 6 482,39 11/03/2020 200 8,8000 1 760,00 348 9,1600 3 187,68 12/03/2020 650 8,2923 5 390,00 0 0,00 13/03/2020 150 8,1600 1 224,00 150 8,3000 1 245,00 16/03/2020 293 8,0849 2 368,88 0 0,00 17/03/2020 100 8,2608 826,08 100 8,3196 831,96 20/03/2020 200 8,2200 1 644,00 200 8,5400 1 708,00 24/03/2020 52 8,5877 446,56 52 8,7615 455,60 25/03/2020 200 8,6100 1 722,00 200 8,8300 1 766,00 26/03/2020 101 8,5216 860,68 101 8,6206 870,68 27/03/2020 101 8,6800 876,68 101 8,8600 894,86 30/03/2020 100 8,5220 852,20 188 8,6549 1 627,12 31/03/2020 1 8,7400 8,74 113 8,7598 989,86 01/04/2020 210 8,8810 1 865,01 330 9,2373 3 048,31 02/04/2020 200 9,2200 1 844,00 180 9,6000 1 728,00 03/04/2020 115 9,2300 1 061,45 115 9,3792 1 078,61 06/04/2020 200 9,1550 1 831,00 200 9,3400 1 868,00 08/04/2020 50 9,2000 460,00 50 9,3200 466,00 09/04/2020 101 9,1069 919,80 101 9,1707 926,24 14/04/2020 321 8,9988 2 888,61 321 9,0995 2 920,94 15/04/2020 101 8,9166 900,58 101 9,9829 1 008,27 16/04/2020 0 0,00 100 9,0500 905,00 20/04/2020 50 9,1600 458,00 50 9,2500 462,50 23/04/2020 12 9,1692 110,03 23 9,2000 211,60 24/04/2020 11 9,1500 100,65 0 0,00 27/04/2020 20 9,1500 183,00 20 9,2000 184,00 30/04/2020 100 9,1600 916,00 100 9,2100 921,00 04/05/2020 200 9,0000 1 800,00 100 9,1000 910,00 05/05/2020 0 0,00 100 9,1351 913,51 07/05/2020 127 9,3000 1 181,10 550 9,3445 5 139,48 08/05/2020 44 9,2887 408,70 21 9,3947 197,29 11/05/2020 100 9,6700 967,00 100 9,7364 973,64 12/05/2020 100 9,7300 973,00 100 9,8400 984,00 18/05/2020 100 9,7000 970,00 100 9,8000 980,00 19/05/2020 1 9,6700 9,67 1 9,6700 9,67 20/05/2020 72 9,7083 699,00 100 9,8000 980,00 21/05/2020 6 9,7900 58,74 6 9,8800 59,28 25/05/2020 28 9,8000 274,40 8 9,9000 79,20 26/05/2020 43 9,8414 423,18 35 9,9300 347,55 28/05/2020 100 9,9700 997,00 100 9,9000 990,00 01/06/2020 100 10,2400 1 024,00 100 10,4000 1 040,00 10/06/2020 200 9,8150 1 963,00 0 0,00 11/06/2020 200 9,4200 1 884,00 0 0,00 16/06/2020 75 9,6208 721,56 100 9,6988 969,88 19/06/2020 0 0,00 52 10,0000 520,00 22/06/2020 50 10,0200 501,00 73 10,4600 763,58 23/06/2020 100 10,0000 1 000,00 100 10,1600 1 016,00 25/06/2020 100 9,8000 980,00 0 0,00 26/06/2020 100 9,6200 962,00 0 0,00 29/06/2020 100 9,6996 969,96 100 9,8000 980,00 30/06/2020 207 9,3863 1 942,96 197 9,4458 1 860,82