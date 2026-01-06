Agriculture-L'Italie satisfaite du déblocage par anticipation des fonds européens

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni s'est dite mardi satisfaite de la décision de la Commission européenne de débloquer par anticipation des fonds alloués à l'agriculture.

Cette décision a été prise alors que Bruxelles tente de surmonter les réticences des pays hostiles à la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, dont l'Italie et la France.

"Je me félicite de la décision de la Commission européenne de modifier, comme demandé par l'Italie, le nouveau cadre financier pluriannuel proposé afin de dégager 45 milliards d'euros supplémentaires pour la politique agricole commune dès 2028", a déclaré Giorgia Meloni dans un communiqué.

(Rédigé par Giselda Vagnoni, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)