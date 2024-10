Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Agnico Eagle : test des 64$ échoue malgré record Or à 2.700$ information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 13:48









(CercleFinance.com) - Agnico Eagle a tout pour effacer la résistance des 64$ (testée dun 18 au 25 septembre) mais échoue sous cet obstacle malgré le record de l'once d'Or à 2.700$.

En cas de succès, 'AEM' pourrait s'élancer en direction de 90$ et rejoindre la borne supérieure de sa canal ascendant moyen terme (inauguré mi-mars vers 45$ : le titre aura donc doublé de valeur à 90$)





Valeurs associées AGNICO EAGLE MIN 113,45 CAD TSX +0,34%