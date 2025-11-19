Agios s'enfonce, le médicament contre la drépanocytose n'ayant pas atteint son objectif de réduction des crises douloureuses

19 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Agios Pharmaceuticals AGIO.O chutent de 31% à 31,49 $ avant-Bourse

** La société déclare que son médicament expérimental, le mitapivat, n'a pas démontré de bénéfice clair dans la réduction des crises douloureuses chez les personnes atteintes de drépanocytose, bien qu'il ait atteint son objectif principal d'amélioration des niveaux sanguins dans un essai de phase tardive

** L'AGIO déclare que l'essai de phase tardive a porté sur 207 patients; 41 % des patients sous traitement ont vu leur taux d'hémoglobine augmenter, contre 3 % sous placebo

** Le médicament a réduit la bilirubine, marqueur de la dégradation des globules rouges; le profil d'innocuité est conforme aux études antérieures, selon AGIO

** La société ajoute qu'elle prévoit de partager les résultats complets avec les organismes de réglementation américains et de demander l'approbation du mitapivat en tant que traitement de la drépanocytose

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 38 % depuis le début de l'année