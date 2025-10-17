Agios progresse après l'avis positif du groupe d'experts de l'autorité européenne de réglementation des médicaments sur son médicament contre les troubles sanguins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Agios Pharmaceuticals AGIO.O ont augmenté de 2,6 % à 42,57 $

** La société déclare que le Comité de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif pour Pyrukynd chez les adultes atteints d'alpha ou de bêta-thalassémie dépendante ou non dépendante des transfusions

** La thalassémie est une maladie héréditaire du sang qui réduit le nombre de globules rouges sains

** La décision de la Commission européenne est attendue début 2026, élargissant la portée de Pyrukynd au-delà du déficit en pyruvate kinase

** L'avis positif est basé sur les données d'une étude de phase tardive dans laquelle Pyrukynd a montré un impact positif sur plusieurs marqueurs hématologiques pour tous les génotypes et tous les niveaux de charge transfusionnelle

** H.C. Wainwright estime que ce développement est "significatif car il réduit les risques de l'expansion européenne de Pyrukynd"

** H.C.Wainwright ajoute que "bien que la date de la PDUFA ait été retardée de 3 mois suite à la soumission par Agios d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques proposée pour tenir compte de la surveillance de la fonction hépatique, nous restons confiants dans l'approbation de Pyrukynd"

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 29% depuis le début de l'année