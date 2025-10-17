 Aller au contenu principal
Agios progresse après l'avis positif du groupe d'experts de l'autorité européenne de réglementation des médicaments sur son médicament contre les troubles sanguins
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 17:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Agios Pharmaceuticals AGIO.O ont augmenté de 2,6 % à 42,57 $

** La société déclare que le Comité de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif pour Pyrukynd chez les adultes atteints d'alpha ou de bêta-thalassémie dépendante ou non dépendante des transfusions

** La thalassémie est une maladie héréditaire du sang qui réduit le nombre de globules rouges sains

** La décision de la Commission européenne est attendue début 2026, élargissant la portée de Pyrukynd au-delà du déficit en pyruvate kinase

** L'avis positif est basé sur les données d'une étude de phase tardive dans laquelle Pyrukynd a montré un impact positif sur plusieurs marqueurs hématologiques pour tous les génotypes et tous les niveaux de charge transfusionnelle

** H.C. Wainwright estime que ce développement est "significatif car il réduit les risques de l'expansion européenne de Pyrukynd"

** H.C.Wainwright ajoute que "bien que la date de la PDUFA ait été retardée de 3 mois suite à la soumission par Agios d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques proposée pour tenir compte de la surveillance de la fonction hépatique, nous restons confiants dans l'approbation de Pyrukynd"

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 29% depuis le début de l'année

