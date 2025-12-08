Agios Pharma chute après que la FDA a manqué son délai de décision concernant le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre les troubles sanguins

8 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Agios Pharma AGIO.O chutent de 7,5 % à 25,6 $ avant la mise sur le marché ** Agios Pharmaceuticals déclare que les régulateurs américains n'ont pas encore pris de décision sur l'extension de l'utilisation de son médicament contre les maladies sanguines rares, le mitapivat, aux patients atteints de thalassémie, bien que la date cible d'examen ait été dépassée la semaine dernière

** Le mitapivat, vendu sous le nom de Pyrukynd pour une autre maladie rare du sang, est conçu pour stimuler l'activité d'une enzyme clé dans les globules rouges

** La thalassémie est une maladie sanguine héréditaire qui entraîne une réduction de l'hémoglobine et peut provoquer une anémie grave, des problèmes osseux et des lésions organiques

** La FDA n'a pas donné à Agios de nouveau délai pour une décision finale

** La société affirme qu'elle travaille avec l'agence pour terminer l'examen

** L'action AGIO a baissé de 15,6 % depuis le début de l'année