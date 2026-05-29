Agios met fin à son programme de médicaments contre les troubles sanguins après l'échec d'une étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Agios Pharmaceuticals AGIO.O a annoncé vendredi qu'elle allait mettre fin au développement de son médicament expérimental destiné à traiter une forme de cancer du sang, après qu'un essai clinique de phase intermédiaire n'a pas démontré de bénéfices suffisants.
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