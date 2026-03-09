Agilent progresse grâce à l'accord de 950 millions de dollars portant sur le rachat de la société de diagnostic du cancer Biocare

9 mars - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Agilent Technologies A.N augmentent de 1 % à 115 $ ** La société déclare qu'elle achètera la société privée de pathologie clinique Biocare Medical pour 950 millions de dollars en espèces

** Le pipeline de Biocare Medical comprend des outils intégrés de diagnostic des tissus pour le cancer et les maladies infectieuses; son site Web mentionne des laboratoires gouvernementaux et militaires parmi ses clients

** Agilent déclare que l'accord stimulera la croissance du chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires au cours de la première année et augmentera sa part des ventes de consommables et de services

** L'acquisition renforce sa position dans le domaine de l'immunohistochimie, une méthode clé de diagnostic du cancer qui utilise des anticorps pour identifier les cellules anormales

** L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires

** Les actions ont augmenté de ~1% en 2025