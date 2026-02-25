Agilent annonce un premier trimestre en ligne, mais les résultats sont affectés par la tempête de neige aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bageshri Banerjee

La société Agilent Technologies A.N , spécialisée dans les sciences de la vie, a annoncé mercredi des résultats pour le premier trimestre largement conformes aux estimations de Wall Street, grâce à une demande stable pour ses outils et équipements médicaux utilisés dans la recherche en laboratoire et les services de diagnostic.

Les fabricants américains d'équipements de laboratoire et de sciences de la vie, qui ont dû faire face à une demande inégale et à un financement serré de la biotechnologie ces dernières années, constatent désormais une amélioration progressive de la situation.

La société a déclaré que ses résultats du premier trimestre avaient été affectés par une importante tempête de neige aux États-Unis au cours de la dernière semaine du trimestre.

Les résultats du premier trimestre, si l'on exclut l'impact des conditions météorologiques, auraient dépassé le point médian des prévisions de la société, a déclaré le directeur général Padraig McDonnell dans un communiqué.

Agilent a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,80 milliard de dollars, conforme aux estimations de 1,81 milliard de dollars.

Les ventes dans le secteur des sciences de la vie et du diagnostic se sont élevées à 758 millions de dollars, dépassant les estimations de 693 millions de dollars, tandis que les revenus de son unité CrossLab, qui offre des produits et des services pour la gestion des laboratoires, ont augmenté de 7 % pour atteindre 361 millions de dollars.

Le fabricant de matériel de laboratoire a également revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, les situant entre 7,3 et 7,5 milliards de dollars, contre 7,3 à 7,4 milliards de dollars prévus précédemment.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 7,36 milliards de dollars pour l'exercice 2026.

Son bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 mars était de 1,36 $ par action, contre une estimation moyenne des analystes de 1,37 $.