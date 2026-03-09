 Aller au contenu principal
Agilent acquiert Biocare Medical pour 950 millions de dollars en numéraire
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

La société de sciences de la vie Agilent Technologies A.N a déclaré lundi qu'elle allait acquérir la société privée de pathologie clinique Biocare Medical dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 950 millions de dollars.

Agilent a déclaré qu'elle allait acquérir Biocare Medical, dont le siège est en Californie, auprès d'Excellere Partners et de GHO Capital Partners, et qu'elle prévoyait de conclure l'opération d'ici le quatrième trimestre fiscal de 2026.

Biocare devrait faire partie de l'unité Life Sciences and Diagnostics Markets d'Agilent.

Le portefeuille de Biocare Medical comprend des produits de diagnostic tissulaire intégré pour le cancer et les maladies infectieuses, et son site web mentionne des laboratoires gouvernementaux et militaires parmi ses clients. Agilent, dont la capitalisation boursière s'élève à 33,38 milliards de dollars selon les données du LSEG, a publié en février ses résultats du premier trimestre , qui étaient largement conformes aux estimations, signalant une demande stable pour ses outils médicaux et autres équipements.

Fusions / Acquisitions

