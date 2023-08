Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agfa-Gevaert: en chute avec ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Agfa-Gevaert dévisse de près de 6% à Bruxelles, le groupe de solutions d'imagerie ayant fait part d'une perte nette de 81 millions d'euros pour les six premiers mois de 2023, contre 20 millions au premier semestre de l'année dernière.



Sa marge d'EBITDA ajustée s'est toutefois améliorée de 0,3 point à 4,8%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3,3% à 557 millions, ces derniers ayant cependant bénéficié d'effets de changes sans lesquels il se sont contractés de 4,7%.



Revendiquant une progression continue au deuxième trimestre pour ses moteurs de croissance en informatique de santé et en impression numérique, Agfa-Gevaert anticipe un redressement de sa rentabilité sur l'ensemble de l'année 2023 par rapport à 2022.





Valeurs associées AGFA-GEVAERT Euronext Bruxelles -4.49%