Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agfa-Gevaert: Dimensional passe sous le seuil de 3% information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - La société d'investissement américaine Dimensional a franchi à la baisse le seuil de 3% du capital d'Agfa-Gevaert, indique vendredi le fabricant belge de systèmes d'imagerie pour l'industrie et la santé.



Dans un avis financier, le groupe de Mortsel précise que Dimensional, un gestionnaire basé à Austin (Texas) qui affiche 614 milliards d'actifs sous gestion, détient désormais 2,99% de son capital.



Suite à ce franchissement de seuil, le titre Agfa-Gevaert cédait 1,4% vendredi en fin de matinée, à comparer avec un repli de 0,4% pour l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles.





Valeurs associées AGFA-GEVAERT Euronext Bruxelles -0.98%