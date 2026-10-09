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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 12 au 16 octobre 2026
information fournie par AOF 09/10/2026 à 17:45

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(Zonebourse.com) - Lundi 12 octobre

France

LVMH

Valbiotis

Mardi 13 octobre

France

Publicis Groupe S.A.

Havas N.V.

Ekinops

SMAIO

SMAIO

Implanet SA

Tonner Drones S.A.

Europe

Rio Tinto plc

BP PLC

Givaudan SA

US

JPMorgan Chase & Co.

Johnson & Johnson

UnitedHealth Group Inc.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Wells Fargo & Company

Citigroup Inc.

Mercredi 14 octobre

France

Gecina

Exail Technologies

Savencia

GL events

Catering International Services

IEVA Group

Theraclion

Drone Volt

Europe

ASML Holding N.V.

US

Bank of America Corporation

Morgan Stanley

BlackRock, Inc.

Progressive Corporation

Jeudi 15 octobre

France

Pernod Ricard

Aéroports de Paris

Lagardère S.A.

Mercialys

Thermador Groupe

Gévelot S.A.

NETGEM

Macompta.fr

VOGO

VOGO

Spineway

Europe

Nordea Bank Abp

Antofagasta plc

EQT AB

ERICSSON

US

Charles Schwab

ProLogis, Inc.

Vendredi 16 octobre

France

Schneider Electric SE

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