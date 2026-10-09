Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 12 au 16 octobre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 12 octobre
France
LVMH
Valbiotis
Mardi 13 octobre
France
Publicis Groupe S.A.
Havas N.V.
Ekinops
SMAIO
SMAIO
Implanet SA
Tonner Drones S.A.
Europe
Rio Tinto plc
BP PLC
Givaudan SA
US
JPMorgan Chase & Co.
Johnson & Johnson
UnitedHealth Group Inc.
The Goldman Sachs Group, Inc.
Wells Fargo & Company
Citigroup Inc.
Mercredi 14 octobre
France
Gecina
Exail Technologies
Savencia
GL events
Catering International Services
IEVA Group
Theraclion
Drone Volt
Europe
ASML Holding N.V.
US
Bank of America Corporation
Morgan Stanley
BlackRock, Inc.
Progressive Corporation
Jeudi 15 octobre
France
Pernod Ricard
Aéroports de Paris
Lagardère S.A.
Mercialys
Thermador Groupe
Gévelot S.A.
NETGEM
Macompta.fr
VOGO
VOGO
Spineway
Europe
Nordea Bank Abp
Antofagasta plc
EQT AB
ERICSSON
US
Charles Schwab
ProLogis, Inc.
Vendredi 16 octobre
France
Schneider Electric SE
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