Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 8 octobre 2026

(Zonebourse.com) - France
Getlink SE
Patrimoine et Commerce
Wallix Group
Mauna Kea Technologies
SpineGuard
Winfarm
Europe
Tesco PLC
US
PepsiCo, Inc.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
(Zonebourse.com) - France
Getlink SE
Patrimoine et Commerce
Wallix Group
Mauna Kea Technologies
SpineGuard
Winfarm
Europe
Tesco PLC
US
PepsiCo, Inc.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
L'opérateur postal britannique Royal Mail, racheté en 2025 par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a annoncé mercredi la suppression d'un maximum de 2.500 postes, soit environ 2% de ses effectifs, sans licenciements contraints, invoquant "un marché en rapide ... Lire la suite
Le Fonds monétaire international "se prépare à soutenir" les pays "vulnérables" face au phénomène météorologique El Niño, susceptible de menacer la sécurité alimentaire, et guette les risques de déstabilisation financière si l'euphorie sur l'IA se fissure, a indiqué ... Lire la suite
Des frappes russes contre l'Ukraine ont fait au moins 24 morts, dont 18 dans un même immeuble éventré par un missile à Prylouky, dans le nord, selon le dernier bilan des autorités mercredi. Des journalistes de l'AFP sur place ont vu les services de secours fouillant ... Lire la suite
Les autorités russes ont affirmé mercredi qu'il n'existait "aucun risque épidémique" en Sibérie après la mort d'une laborantine d'un institut sur la peste, dénonçant les "fausses informations" sur cette affaire alors que les appels à plus de transparence se multiplient. ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 758,76
|-1,35%
|101,78
|+0,69%
|63,91
|-5,05%
|25,14
|-7,44%
|159,6
|-4,74%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer