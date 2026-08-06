Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 7 août 2026

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La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite
L'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie ont conclu vendredi un pacte de défense liant les trois pays dans un contexte marqué par des attaques contre le royaume saoudien et la guerre au Moyen-Orient. Le pays du Golfe, où a été signé l'accord, entend renforcer ... Lire la suite
Au moins huit membres des forces gouvernementales et deux civils ont été tués vendredi au Yémen dans de nouvelles attaques des rebelles houthis dans une province riche en pétrole, au lendemain des frappes les plus meurtrières depuis la trêve de 2022. Jeudi, au ... Lire la suite
"Un jockey reste un jockey": en Australie, des dromadaires sont les stars d'une course annuelle, la Marree Camel Cup. Des centaines de spectateurs assistent d'ordinaire à cet événement organisé dans la localité de Marree.
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