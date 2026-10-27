Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 28 octobre 2026

(Zonebourse.com) - France
BNP Paribas
Dassault Systèmes SE
Elis
Constellium SE
Rémy Cointreau
Société BIC
Clariane SE
Vetoquinol SA
Mersen
Lectra
Aubay
DBV Technologies
Groupe CRIT
Infotel
Parrot
Foraco International SA
EXEL Industries
Rising Stone
Sogeclair S.A
Vantiva
Europe
Banco Santander, S.A.
Airbus SE
UBS Group AG
Unilever PLC
Equinor ASA
GSK plc
Aon plc
TE Connectivity plc
Deutsche Bank AG
Standard Chartered PLC
Garmin Ltd.
BASF SE
Endesa, S.A.
Heineken N.V.
Aena S.M.E., S.A.
Sandoz Group AG
Mercedes-Benz Group AG
Kone Oyj
Adyen N.V.
US
Microsoft Corporation
Alphabet Inc.
GE Vernova Inc.
KLA Corporation
Amphenol Corporation
ServiceNow, Inc.
T-Mobile US, Inc.
Fortinet, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
Phillips 66
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