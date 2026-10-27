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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 28 octobre 2026
information fournie par AOF 27/10/2026 à 17:57

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(Zonebourse.com) - France

BNP Paribas

Dassault Systèmes SE

Elis

Constellium SE

Rémy Cointreau

Société BIC

Clariane SE

Vetoquinol SA

Mersen

Lectra

Aubay

DBV Technologies

Groupe CRIT

Infotel

Parrot

Foraco International SA

EXEL Industries

Rising Stone

Sogeclair S.A

Vantiva

Europe

Banco Santander, S.A.

Airbus SE

UBS Group AG

Unilever PLC

Equinor ASA

GSK plc

Aon plc

TE Connectivity plc

Deutsche Bank AG

Standard Chartered PLC

Garmin Ltd.

BASF SE

Endesa, S.A.

Heineken N.V.

Aena S.M.E., S.A.

Sandoz Group AG

Mercedes-Benz Group AG

Kone Oyj

Adyen N.V.

US

Microsoft Corporation

Alphabet Inc.

GE Vernova Inc.

KLA Corporation

Amphenol Corporation

ServiceNow, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Fortinet, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Phillips 66

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