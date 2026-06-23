Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 24 juin 2026

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Les Bourses européennes ont clôturé en baisse mardi, mais en atténuant le coup de chaud sur les valeurs de la tech qui touche l'Asie et l'Amérique, grâce à d'autres secteurs sensibles au repli des prix du pétrole. La place de Paris a perdu 0,71%, touchée par la ... Lire la suite
Des responsables talibans sont venus mardi à Bruxelles pour discuter avec l'Union européenne du renvoi d'exilés afghans vers leur pays d'origine, une rencontre inédite qui a suscité la colère de défenseurs des droits humains. C'est la première fois que des représentants ... Lire la suite
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