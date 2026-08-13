Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 14 août 2026

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par Karolos Grohmann Six présidents de fédérations nationales arabes de football, dont ceux du Qatar et du Maroc, pays co-organisateur de la Coupe du monde 2030, ont apporté jeudi leur soutien au président de la Fifa Gianni Infantino, alors que l'instance dirigeante ... Lire la suite
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes ont terminé jeudi une séance volatile sans tendance nette, tandis que Wall Street était également en ordre dispersé à mi-parcours, les investisseurs analysant les dernières données sur l'inflation américaine ... Lire la suite
L'épidémie d'Ebola, en passe de devenir la plus meurtrières de l'histoire de la République démocratique du Congo (RDC), s'est étendue à une sixième province dans le nord du pays et menace de se propager au Soudan du Sud voisin. La RDC a déclaré le 15 mai, avec ... Lire la suite
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