Agenda Macro Zonebourse : semaine du 29 au 3 juillet 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 29 juin 2026
11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)
12h00 : Confiance des entreprises (Espagne)
16h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)
Mardi 30 juin 2026
08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Allemagne)
08h45 : Taux d'inflation (annuel) prel (France)
08h45 : Taux d'inflation (mensuel) prel (France)
14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prel (Allemagne)
14h00 : Taux d'inflation (annuel) prel (Allemagne)
15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (annuel) (États-Unis)
15h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)
16h00 : JOLTs offres d'emploi (États-Unis)
16h00 : Confiance des consommateurs - Conference Board (États-Unis)
Mercredi 1 juillet 2026
11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation (annuel) flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation (mensuel) flash (Zone Euro)
14h15 : Créations d'emplois ADP (États-Unis)
15h00 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone Euro)
16h00 : Indice ISM manufacturier (États-Unis)
16h00 : Indice ISM manufacturier emploi (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Jeudi 2 juillet 2026
11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (États-Unis)
14h30 : Rémunération horaire moyenne (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Taux de chômage (États-Unis)
14h30 : Rémunération horaire moyenne (annuelle) (États-Unis)
14h30 : Taux de participation (États-Unis)
16h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (États-Unis)
Vendredi 3 juillet 2026
08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)
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