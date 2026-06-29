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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 29 au 3 juillet 2026
information fournie par AOF 29/06/2026 à 17:36

(Zonebourse.com) - Lundi 29 juin 2026

11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)

12h00 : Confiance des entreprises (Espagne)

16h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)

Mardi 30 juin 2026

08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Allemagne)

08h45 : Taux d'inflation (annuel) prel (France)

08h45 : Taux d'inflation (mensuel) prel (France)

14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prel (Allemagne)

14h00 : Taux d'inflation (annuel) prel (Allemagne)

15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (annuel) (États-Unis)

15h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)

16h00 : JOLTs offres d'emploi (États-Unis)

16h00 : Confiance des consommateurs - Conference Board (États-Unis)

Mercredi 1 juillet 2026

11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (annuel) flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (mensuel) flash (Zone Euro)

14h15 : Créations d'emplois ADP (États-Unis)

15h00 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone Euro)

16h00 : Indice ISM manufacturier (États-Unis)

16h00 : Indice ISM manufacturier emploi (États-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Jeudi 2 juillet 2026

11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (États-Unis)

14h30 : Rémunération horaire moyenne (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Taux de chômage (États-Unis)

14h30 : Rémunération horaire moyenne (annuelle) (États-Unis)

14h30 : Taux de participation (États-Unis)

16h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (États-Unis)

Vendredi 3 juillet 2026

08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)

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