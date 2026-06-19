Agenda Macro Zonebourse : semaine du 22 au 26 juin 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 22 juin 2026
16h00 : Confiance des consommateurs flash (Zone Euro)
Mardi 23 juin 2026
08h45 : Confiance des entreprises (France)
09h15 : Indice PMI composite flash (France)
09h15 : Indice PMI manufacturier flash (France)
09h15 : Indice PMI services flash (France)
09h30 : Indice PMI manufacturier flash (Allemagne)
09h30 : Indice PMI composite flash (Allemagne)
09h30 : Indice PMI services flash (Allemagne)
10h00 : Indice PMI composite flash (Zone Euro)
10h00 : Indice PMI manufacturier flash (Zone Euro)
10h00 : Indice PMI services flash (Zone Euro)
15h45 : Indice PMI manufacturier flash (États-Unis)
15h45 : Indice PMI composite flash (États-Unis)
15h45 : Indice PMI services flash (États-Unis)
Mercredi 24 juin 2026
10h00 : Ifo climat des affaires (Allemagne)
16h00 : Ventes de logements neufs (États-Unis)
16h00 : Ventes de logements neufs (mensuel) (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Jeudi 25 juin 2026
08h00 : Gfk de confiance des consommateurs (Allemagne)
08h45 : Confiance des consommateurs (France)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
14h30 : Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)
14h30 : Commandes de biens durables hors transportation (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Indice des prix PCE (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Croissance du PIB (trimestriel) final (États-Unis)
14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (États-Unis)
14h30 : Commandes de biens durables (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Indice des prix base PCE (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Revenu personnel (mensuel) (États-Unis)
Vendredi 26 juin 2026
12h00 : La demande de prestations de chômage (France)
14h30 : Stocks au détail ex autos (mensuel) adv (États-Unis)
14h30 : Balance des marchandises trade adv (États-Unis)
14h30 : Stocks en gros (mensuel) adv (États-Unis)
16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs (États-Unis)
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