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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 22 au 26 juin 2026
information fournie par AOF 22/06/2026 à 18:07

(Zonebourse.com) - Lundi 22 juin 2026

16h00 : Confiance des consommateurs flash (Zone Euro)

Mardi 23 juin 2026

08h45 : Confiance des entreprises (France)

09h15 : Indice PMI composite flash (France)

09h15 : Indice PMI manufacturier flash (France)

09h15 : Indice PMI services flash (France)

09h30 : Indice PMI manufacturier flash (Allemagne)

09h30 : Indice PMI composite flash (Allemagne)

09h30 : Indice PMI services flash (Allemagne)

10h00 : Balance commerciale (Espagne)

10h00 : Indice PMI composite flash (Zone Euro)

10h00 : Indice PMI manufacturier flash (Zone Euro)

10h00 : Indice PMI services flash (Zone Euro)

15h45 : Indice PMI manufacturier flash (États-Unis)

15h45 : Indice PMI composite flash (États-Unis)

15h45 : Indice PMI services flash (États-Unis)

Mercredi 24 juin 2026

10h00 : Ifo climat des affaires (Allemagne)

14h30 : Compte courant (États-Unis)

16h00 : Ventes de logements neufs (États-Unis)

16h00 : Ventes de logements neufs (mensuel) (États-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Jeudi 25 juin 2026

08h00 : GfK de confiance des consommateurs (Allemagne)

08h45 : Confiance des consommateurs (France)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables hors transportation (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Croissance du PIB (trimestriel) final (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (États-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix base PCE (mensuel) (États-Unis)

Vendredi 26 juin 2026

11h00 : Confiance des consommateurs (Italie)

14h30 : Stocks en gros (mensuel) adv (États-Unis)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs (États-Unis)

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