Agenda Macro Zonebourse : semaine du 12 au 16 octobre 2026

(Zonebourse.com) - Mardi 13 octobre
16h00 : Ventes de logements existants (Mensuel) (États-Unis)
20h00 : Déclaration mensuelle des budgets (États-Unis)
Mercredi 14 octobre
14h30 : IPC (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation de base (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation de base (Annuel) (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation (Mensuel) (États-Unis)
Jeudi 15 octobre
08h00 : Production industrielle (Mensuelle) (Royaume-Uni)
11h00 : Production industrielle (Mensuelle) (Zone Euro)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (États-Unis)
14h30 : Prix à la production (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Indice Empire State Manufacturing (États-Unis)
14h30 : Prix à la production core (Mensuel) (États-Unis)
15h30 : Ventes au détail (Mensuel) (États-Unis)
16h00 : Stocks des entreprises (Mensuel) (États-Unis)
18h00 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Vendredi 16 octobre
11h00 : Balance commerciale (Zone Euro)
14h30 : Prix à l'exportation (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Prix à l'importation (Mensuel) (États-Unis)
15h15 : Production industrielle (Mensuelle) (États-Unis)
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