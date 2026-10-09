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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 12 au 16 octobre 2026
information fournie par AOF 09/10/2026 à 17:48

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(Zonebourse.com) - Mardi 13 octobre

16h00 : Ventes de logements existants (Mensuel) (États-Unis)

20h00 : Déclaration mensuelle des budgets (États-Unis)

Mercredi 14 octobre

14h30 : IPC (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation de base (Mensuel) (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation de base (Annuel) (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation (Mensuel) (États-Unis)

Jeudi 15 octobre

08h00 : Production industrielle (Mensuelle) (Royaume-Uni)

11h00 : Production industrielle (Mensuelle) (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (États-Unis)

14h30 : Prix à la production (Mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice Empire State Manufacturing (États-Unis)

14h30 : Prix à la production core (Mensuel) (États-Unis)

15h30 : Ventes au détail (Mensuel) (États-Unis)

16h00 : Stocks des entreprises (Mensuel) (États-Unis)

18h00 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Vendredi 16 octobre

11h00 : Balance commerciale (Zone Euro)

14h30 : Prix à l'exportation (Mensuel) (États-Unis)

14h30 : Prix à l'importation (Mensuel) (États-Unis)

15h15 : Production industrielle (Mensuelle) (États-Unis)

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