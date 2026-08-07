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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 10 au 14 août 2026
information fournie par AOF 07/08/2026 à 17:37
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(Zonebourse.com) - Mardi 11 août 2026

16h00 : Ventes de logements existants (mensuel) (États-Unis)

Mercredi 12 août 2026

14h30 : IPC (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation (annuel) (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation de base (mensuel) (États-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Jeudi 13 août 2026

08h00 : PIB (mensuel) (Royaume-Uni)

11h00 : Production industrielle (mensuel) (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Prix à la production core (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Prix à la production (mensuel) (États-Unis)

Vendredi 14 août 2026

11h00 : Balance commerciale (Zone Euro)

14h30 : Vente au détail ex autos (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Ventes au détail (mensuel) (États-Unis)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs prel (États-Unis)

16h00 : Stocks des entreprises (mensuel) (États-Unis)

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