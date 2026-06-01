Agenda Macro Zonebourse : semaine du 1 au 5 juin 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 1 juin 2026
08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)
11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)
16h00 : Indice ISM manufacturier (États-Unis)
16h00 : Indice ISM manufacturier emploi (États-Unis)
Mardi 2 juin 2026
07h50 : Discours de Fed Kashkari (États-Unis)
11h00 : Taux d'inflation (annuel) de flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation (mensuel) de flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)
16h00 : JOLTs offres d'emploi (États-Unis)
Mercredi 3 juin 2026
14h15 : Créations d'emplois ADP (États-Unis)
15h00 : Discours de Fed Barr (États-Unis)
16h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Jeudi 4 juin 2026
11h00 : Ventes au détail (mensuel) (Zone Euro)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
Vendredi 5 juin 2026
08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)
08h45 : Balance commerciale (France)
14h30 : Taux de participation (États-Unis)
14h30 : Taux de chômage (États-Unis)
14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (États-Unis)
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