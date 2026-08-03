Agenda Macro Zonebourse : le 4 août 2026

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités) 3 août - ** Le titre « BA.N »de Boeingprogresse d'environ 5,6% à 228,2 dollars ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•03.08.2026•18:43•
Ceva Logistics, filiale de l'armateur CMA CGM, a annoncé lundi le rachat des activités du logisticien Paack en Espagne, au Portugal et en France, spécialiste de la livraison de colis au dernier kilomètre. L'acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, sera ...
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