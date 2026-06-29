Agenda Macro Zonebourse : le 30 juin 2026

(Zonebourse.com) - 08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)
08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Allemagne)
08h45 : Taux d'inflation (mensuel) prel (France)
09h55 : Taux de chômage (Allemagne)
09h55 : Évolution du nombre de chômeurs (Allemagne)
14h00 : Taux d'inflation (annuel) prel (Allemagne)
15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (annuel) (États-Unis)
15h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)
16h00 : JOLTs offres d'emploi (États-Unis)
16h00 : Confiance des consommateurs - Conference Board (États-Unis)
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