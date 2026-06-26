Agenda Macro Zonebourse : le 29 juin 2026

(Zonebourse.com) - 11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)
12h00 : Confiance des entreprises (Espagne)
16h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)
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Les Bourses mondiales terminent la semaine en baisse vendredi, en raison d'un nouveau coup de chaud sur les valeurs de la tech après des signaux concernant les prix des Mac envoyés par Apple qui ont inquiété les investisseurs. En Europe, les semi-conducteurs, liés ... Lire la suite
Le changement climatique est responsable "sans équivoque" de l'intensité de la canicule frappant l'Europe de l'Ouest, qui aurait été pratiquement impossible il y a 50 ans, conclut le groupe de scientifiques du World Weather Attribution (WWA) dans une étude vendredi. ... Lire la suite
La vague de chaleur inédite qui frappe l'Europe depuis le début de la semaine et son cortège de pollution s'étend vers l'est du continent, entraîne l'annulation d'événements avec des températures à plus de 35 degrés pour 150 millions d'habitants, et les hôpitaux ... Lire la suite
Le ministre de l'Éducation Édouard Geffray "ne regrette pas" d'avoir maintenu l'épreuve de français du brevet vendredi matin en pleine canicule, malgré des conditions jugées "objectivement difficiles" pour les plus de 850.000 collégiens concernés. "Tous les élèves ... Lire la suite
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