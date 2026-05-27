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Agenda Macro Zonebourse : le 28 mai 2026
information fournie par AOF 27/05/2026 à 17:45

(Zonebourse.com) - 11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Croissance du PIB (trimestriel) 2ème est (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (États-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Revenu personnel (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables hors transportation (mensuel) (États-Unis)

16h00 : Ventes de logements neufs (mensuel) (États-Unis)

18h00 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)

18h00 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

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