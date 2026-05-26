Agenda Macro Zonebourse : le 27 mai 2026

(Zonebourse.com) - 08h45 : Confiance des consommateurs (France)
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"Roman grotesque", "construction creuse et artificielle", dossier "dénué de preuves": la défense de Nicolas Sarkozy a comme prévu réclamé la relaxe de l'ex-chef de l'État mercredi, en clôture du procès en appel du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle ... Lire la suite
"On attend assez sereinement": la défense de la grand-tante de Grégory, mise en examen car soupçonnée d'être un corbeau, s'est montrée confiante, mercredi, après l'audience de la Cour d'appel de Dijon, qui dira le 15 juillet si elle annule ces poursuites. Une annulation ... Lire la suite
Marine Tondelier s'est dite mercredi "effarée par le degré d'impréparation du gouvernement" qui tient jeudi une réunion face aux vagues de chaleur pour "travailler à un plan d'endurance". "Au bout de plusieurs jours de canicule, ils font un point pour se préparer ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La société Abercrombie & Fitch ANF.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street ... Lire la suite
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