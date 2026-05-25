Agenda Macro Zonebourse : le 26 mai 2026

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Stellantis "va investir plus d'un milliard d'euros" pour produire, à partir de 2029, une "nouvelle génération de véhicules électriques" sur son site de Mulhouse, dans l'est de la France, a annoncé mardi Emmanuel Macron devant les entreprises françaises appelées ...
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L'ancien ministre Brice Hortefeux s'est décrit mardi, dans ses derniers mots devant la cour d'appel de Paris, comme un homme "physiquement debout" mais "moralement à terre", usé par l'affaire du financement libyen allégué de la campagne de son ami Nicolas Sarkozy, ...
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Kingfisher a fait état mardi d'une baisse de 0,7% de son chiffre d'affaires sous-jacent au premier trimestre, mais le spécialiste britannique du bricolage a maintenu son objectif annuel de bénéfice. Le groupe, qui détient des enseignes telles que B&Q et Screwfix ...
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