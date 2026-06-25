Agenda Macro Zonebourse : le 26 juin 2026

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Après les quelque 15.000 morts causées par la canicule de 2003, plusieurs mesures ont été instaurées pour préparer la France aux effets du nombre croissant de vagues de chaleur. Pourtant, l’épisode actuel, marqué par des températures dépassant parfois 40°C, révèle ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le projet aux paragraphes 2 à 5) MICP.PA , filiale de Michelin, ... Lire la suite
De premiers décès probablement liés à la chaleur, une augmentation des arrêts cardiaques constatée à Paris: toujours confrontée jeudi à une canicule historique, la France s'inquiète de ses conséquences sanitaires, malgré un début de reflux des températures à partir ... Lire la suite
C’est le coup de tonnerre que l’écosystème crypto français redoutait, mais espérait tout de même éviter. Dans un e-mail officiel envoyé à ses clients, Binance a pourtant confirmé une nouvelle majeure : faute d’avoir obtenu à temps son agrément européen MiCA (Markets ... Lire la suite
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