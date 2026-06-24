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Agenda Macro Zonebourse : le 25 juin 2026
information fournie par AOF 24/06/2026 à 17:49

(Zonebourse.com) - 08h00 : Gfk de confiance des consommateurs (Allemagne)

08h45 : Confiance des consommateurs (France)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables hors transportation (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Croissance du PIB (trimestriel) final (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (États-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (États-Unis)

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