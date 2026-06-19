Agenda Macro Zonebourse : le 22 juin 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 22 juin 2026
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Le tribunal administratif de Paris a suspendu vendredi la décision du préfet de police d'interdire un concert de La France insoumise prévu sur la place de la République à l'occasion de la Fête de la musique. "Le tribunal a estimé que les risques de troubles à l'ordre ... Lire la suite
A la recherche d’économies pour les finances publiques, le gouvernement envisage de baisser dès cet été certains remboursements de l’Assurance maladie pour économiser jusqu'à 2 milliards d'euros. La FIPS, qui rassemble les complémentaires santé gérées par les partenaires ... Lire la suite
Un fleuron français des drones militaires, le constructeur Delair, a été la cible d'une tentative d'espionnage présumée au profit de la Russie, déjouée lorsqu'un homme a été arrêté en train de filmer un prototype de son usine toulousaine. Le parquet de Paris a ... Lire la suite
Les vagues successives d'échouements d'algues brunes se poursuivent au large des îles de la Caraïbe. En Guadeloupe, l'île de la Désirade est submergée par une marée brune qui fait suffoquer la population. Au Diamant en Martinique, une plage est méconnaissable. ... Lire la suite
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