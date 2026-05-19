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Agenda Macro Zonebourse : le 20 mai 2026
information fournie par AOF 19/05/2026 à 17:49

(Zonebourse.com) - 08h00 : Taux d'inflation (Annuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Taux d'inflation (Mensuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Prix à la production (Annuel) (Allemagne)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

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