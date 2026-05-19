Agenda Macro Zonebourse : le 20 mai 2026

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
16h30
: Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
Les marchés boursiers européens ont terminé prudemment mardi face à la hausse des taux d'intérêt des dettes publiques en Europe et aux Etats-Unis, sur fond de blocage persistant du détroit d'Ormuz et de montée de l'inflation. Francfort a pris 0,38%. Paris (-0,07%) ...
Lire la suite
information fournie par Zonebourse•19.05.2026•18:01•
Le trafic autoroutier de VINCI a reculé de 5% sur un an en avril, tandis que le trafic dans les aéroports du groupe a diminué de 1,2% sur la même période. En avril, le trafic des véhicules légers a souffert de la forte hausse des prix des carburants provoquée par ...
Lire la suite
Le projet de loi d'urgence agricole, réponse du gouvernement à la colère du secteur l'hiver dernier, est examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale, promettant de longs débats tendus autour des questions du stockage d'eau, des pesticides ou encore de l'élevage. ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•19.05.2026•17:42•
Le groupe chinois Fosun envisage d'introduire Club Med à la Bourse de Hong Kong et pourrait lever au moins 500 millions de dollars lors de l'opération, selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. Fosun a choisi la banque française BNP Paribas, ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer