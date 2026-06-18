Agenda Macro Zonebourse : le 19 juin 2026

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Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a débuté jeudi à Varsovie une visite de deux jours en Pologne pour rencontrer des dirigeants de l'extrême droite et nationalistes, nouvelle étape de sa tournée à l'étranger destinée à renforcer ses alliances ... Lire la suite
La ministre chargée de la Mer et de la Pêche Catherine Chabaud a annoncé jeudi à Cherbourg un nouveau mois sans pêche dans le golfe de Gascogne en 2027 pour continuer à protéger les dauphins de captures accidentelles. Une annonce redoutée mais attendue, fruit de ... Lire la suite
Un ancien kinésithérapeute, spécialiste réputé du périnée, a été mis en examen en juin à Paris pour viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur huit patientes "au prétexte de gestes médicaux qui lui étaient interdits". Alain Bourcier, considéré ... Lire la suite
"A 40°C, je ferme les écoles", tranche le maire de Tours Emmanuel Denis. Malgré un plan de rénovation et de reconstruction à 150 millions d'euros sur le dernier mandat, l'élu écologiste n'exclut pas de limiter à nouveau l'ouverture de ses 58 écoles en cas de canicule. ... Lire la suite
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