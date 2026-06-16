Agenda Macro Zonebourse : le 17 juin 2026

(Zonebourse.com) - 08h00 : Taux d'inflation (mensuel) (Royaume-Uni)
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16h00 : Stocks des entreprises (mensuel) (États-Unis)
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