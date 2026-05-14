Agenda Macro Zonebourse : le 15 mai 2026

(Zonebourse.com) - 14h30 : Indice Empire State Manufacturing (États-Unis)
15h15 : Production industrielle (mensuel) (États-Unis)
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La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, tirée par l'enthousiasme suscité par la rencontre à Pékin entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé en hausse de 0,93% ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations issues d'une interview de Fox News, des détails sur les actions ... Lire la suite
La Chine a accepté de commander 200 avions Boeing, a déclaré le président américain Donald Trump dans un extrait d'interview diffusé jeudi sur la chaîne Fox News. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent avait précédemment déclaré qu'il s'attendait ... Lire la suite
Le président Xi Jinping a émis jeudi une sévère mise en garde à l'adresse de son homologue Donald Trump sur le risque de "conflit" au sujet de Taïwan, dès l'ouverture d'un sommet placé sous le signe de multiples tensions bilatérales et internationales. Concernant ... Lire la suite
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